Checco Zalone ecco il trailer di Buen camino
MILANO – Diffuso il trailer di “Buen camino”, il nuovo film di Checco Zalone in uscita al cinema il 25 dicembre. Quella di Checco è una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti, visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile perché non gli manca niente. Anzi no. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
