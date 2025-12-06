Checchi e Nisi doppio colpo Sant’Agostino | L’obiettivo resta la salvezza anticipata

Due innesti, uno in difesa e uno in attacco, per un Sant’Agostino il cui obiettivo principale resta quello della salvezza. I ramarri sono tra i più attivi in questo avvio di mercato invernale, e hanno aggiunto in questi giorni due pedine importanti all’organico a disposizione di mister Massimiliano Biagi. Si tratta di Lorenzo Checchi, difensore centrale classe 1991, e di Lorenzo Nisi, attaccante classe 1999. Checchi è un giocatore affidabile e di grande personalità, che porta con sé solidità, letture difensive mature e una naturale leadership. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ostiamare, Alessandria, Forlì, Mantova, Imolese, Poggibonsi e Borgo Buggiano, totalizzando oltre 350 presenze tra Serie C e Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Checchi e Nisi, doppio colpo Sant’Agostino: "L’obiettivo resta la salvezza anticipata"

