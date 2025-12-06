Che tempo farà a Natale | Correnti dall' Islanda le proiezioni di Giuliacci
Sabato 6 dicembre inizia il Ponte dell'Immacolata, con un lunedì 9 dicembre di festa che allunga il riposo di chi non lavora nel weekend. Ebbene, le previsioni meteo indicano alta pressione su quasi la totalità delle regioni. Sole e temperature miti per la stagione, Solo sull'estremo Sud potrebbero registrarsi fenomeni residui in via di esaurimento. Ma che tempo farà nelle feste di Natale e Capodanno? A questa domanda risponde il colonnello Mario Giuliacci, premettendo com'è doveroso che fornire previsioni affidabili per una singola giornata, come quella di Natale, è possibile solamente con almeno 7-8 giorni di anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IL TEMPO: “CANTI DI NATALE MODIFICATI NELLE SCUOLE ITALIANE, COSÌ VOGLIONO CANCELLARE LE NOSTRE RADICI CRISTIANE”. Dalla Lombardia alla Toscana sparisce il Bambinello. Sardone (Lega): «Vogliono calpestare la nostra cultura». - facebook.com Vai su Facebook
Previsioni meteo, che tempo farà a Natale: "Correnti dall'Islanda", le proiezioni di Giuliacci - Sabato 6 dicembre inizia il Ponte dell'Immacolata, con un lunedì 9 dicembre di festa che allunga il riposo di chi non lavora nel ... Secondo iltempo.it
Tempo di Natale. Luci accese all’albero gigante - GROSSETOPer coloro che istallano le decorazioni natalizie, Grosseto, si attesta come terzo natale in Toscana. Scrive lanazione.it