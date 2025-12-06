Sabato 6 dicembre inizia il Ponte dell'Immacolata, con un lunedì 9 dicembre di festa che allunga il riposo di chi non lavora nel weekend. Ebbene, le previsioni meteo indicano alta pressione su quasi la totalità delle regioni. Sole e temperature miti per la stagione, Solo sull'estremo Sud potrebbero registrarsi fenomeni residui in via di esaurimento. Ma che tempo farà nelle feste di Natale e Capodanno? A questa domanda risponde il colonnello Mario Giuliacci, premettendo com'è doveroso che fornire previsioni affidabili per una singola giornata, come quella di Natale, è possibile solamente con almeno 7-8 giorni di anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Che tempo farà a Natale: "Correnti dall'Islanda", le proiezioni di Giuliacci