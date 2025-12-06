Che tempo che fa tra gli ospiti Sara Errani Jasmine Paolini Alessandro Preziosi e Vincenzo Salemme

Che tempo che fa, tra gli ospiti di domenica 7 dicembre ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini, Alessandro Preziosi, Vincenzo Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Roberto Giacobbo. Domenica 7 dicembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Sara Errani e Jasmine Paolini, fuoriclasse del tennis italiano, terze migliori tenniste nella classifica di doppio e campionesse olimpiche in gara. Insieme hanno vinto 9 tornei di cui 4 solo nel 2025: i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, che segna il primo Slam nella carriera di Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Che tempo che fa, tra gli ospiti Sara Errani, Jasmine Paolini, Alessandro Preziosi e Vincenzo Salemme

