Che schiaffone Quarto Grado il commento del pubblico dopo l’ospitata di Roberta Bruzzone
Colpo di scena a Quarto Grado: nella puntata del 6 dicembre, mentre Nuzzi affrontava ancora una volta i nuovi sviluppi sul caso di Garlasco, il pubblico ha notato subito un dettaglio inatteso, cioè la comparsa di Roberta Bruzzone. Il programma, che da settimane segue ogni minimo aggiornamento sul delitto di Chiara Poggi, aveva in studio gli analisti abituali: dal giornalista Carmelo Abbate al generale Garofano. Ma l'arrivo della criminologa non poteva passare inosservato al pubblico. La puntata è stata costruita con una sintesi serrata degli ultimi passaggi: il focus sulle parole dell'avvocato Domenico Aiello e sulle sue scuse dopo aver parlato di un presunto incontro "segretissimo" tra l'avvocato De Rensis e il procuratore Napoleone; il chiarimento richiesto da Nuzzi; la correzione del tiro dell'avvocato, che ha detto: "Mi scuso con i colleghi.
