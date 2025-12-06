Charles Leclerc | Il quinto posto è deludente Che fatica raggiungere la Q3

Oasport.it | 6 dic 2025

Charles Leclerc chiude al quinto posto e senza sorrisi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, illuminato dalla luce dei riflettori, il pilota del team Ferrari ha, come spesso capita, fatto il massimo con una SF-25 ben lontana dalla competitività. Il pilota monegasco ha saputo estrarre il massimo dalla sua rossa conquistando una onorevole terza fila. Al termine delle qualifiche di Yas Marina il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non correre per vincere il campionato fa male, fa molto male, ma devo ricordarmi che corro in F1 e che guido per la Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

