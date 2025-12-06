Chailly inaugura la Scala con la scandalosa Lady Macbeth di Šostakovich
È di nuovo al grande repertorio russo che Riccardo Chailly ha attinto per la sua dodicesima inaugurazione di stagione alla Scala, l’undicesima consecutiva. Dopo Boris Godunov di Petrovic Musorgskij nel 2022, peraltro già scelto anche da Claudio Abbado per un 7 dicembre, il direttore musicale si cimenta con uno dei massimi capolavori del teatro musicale del Novecento, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovich, proposta per la prima volta in apertura di stagione alla Scala. Come in altre occasioni in passato, Chailly sfrutta la risonanza nazionale e internazionale della Prima – formula magica per le, ahinoi, poche pagine di cultura e spettacolo rimaste – per far conoscere un titolo d’opera meno noto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? ? Appuntamento imperdibile con La PRIMA ALLA SCALA in 4K! La stagione scaligera inizia con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic. Dirigerà l'opera Il maestro Riccardo Chailly, alla sua ultima inaugurazione come direttore - facebook.com Vai su Facebook
"Šostakovic aveva bisogno di rappresentare musicalmente il vuoto totale di una donna delusa da tutto", ha detto il M° Chailly che dirige "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" opera che il prossimo #7dicembre inaugura la Stagione del @teatroallascala. Vai su X
Chailly inaugura la Scala con la scandalosa Lady Macbeth di Šostakovich - Il direttore Riccardo Chailly porta in scena, per la prima volta in apertura di stagione, la Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovich, conturbante e inusuale capolavoro musicale del Nove ... Secondo panorama.it
Chailly: «La nostra Lady Macbeth è una sfida nuova per la Scala» - Il direttore Riccardo Chailly presenta la Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Shostakovich, protagonista della Prima del 7 dicembre alla Scala ... Riporta msn.com
Riccardo Chailly: "Lady Macbeth è una partitura miracolosa" - Quest'anno ad inaugurare la stagione sarà Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovic. Si legge su tg24.sky.it
Chailly fa bis di kolossal alla Scala, Gatti cancella - È una stagione di passaggio quella che il prossimo 7 dicembre si inaugurerà alla Scala con Lady Macbeth del distretto di Mcesk di Sostakovic. Si legge su ansa.it
Fumata bianca alla Scala: Chung al posto di Chailly - Per la verità il nome girava da giorni, tra gli addetti ai lavori, con indiscrezioni «catturate» e amplificate dai media, ma non confermate. Come scrive ilgiornale.it