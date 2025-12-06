È di nuovo al grande repertorio russo che Riccardo Chailly ha attinto per la sua dodicesima inaugurazione di stagione alla Scala, l’undicesima consecutiva. Dopo Boris Godunov di Petrovic Musorgskij nel 2022, peraltro già scelto anche da Claudio Abbado per un 7 dicembre, il direttore musicale si cimenta con uno dei massimi capolavori del teatro musicale del Novecento, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovich, proposta per la prima volta in apertura di stagione alla Scala. Come in altre occasioni in passato, Chailly sfrutta la risonanza nazionale e internazionale della Prima – formula magica per le, ahinoi, poche pagine di cultura e spettacolo rimaste – per far conoscere un titolo d’opera meno noto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chailly inaugura la Scala con la scandalosa Lady Macbeth di Šostakovich