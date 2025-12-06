Cgia di Mestre Con le feste aumenta il rischio usura

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Nelle settimane che precedono Natale aumenta il rischio di usura. Sono 800mila gli italiani che hanno dichiarato di aver utilizzato il credito al consumo per acquistare i regali tramite finanziamenti o prestiti personali. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, citando una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research. «È opportuno chiedersi: tutti hanno rivolto la propria richiesta a banche o istituti finanziari ufficiali, oppure alcuni hanno cercato sostegno presso »amici« o semplici »conoscenti«, accettando offerte potenzialmente rischiose?», la riflessione della Cgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

