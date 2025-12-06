Cgia di Mestre Con le feste aumenta il rischio usura

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Nelle settimane che precedono Natale aumenta il rischio di usura. Sono 800mila gli italiani che hanno dichiarato di aver utilizzato il credito al consumo per acquistare i regali tramite finanziamenti o prestiti personali. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, citando una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research. «È opportuno chiedersi: tutti hanno rivolto la propria richiesta a banche o istituti finanziari ufficiali, oppure alcuni hanno cercato sostegno presso »amici« o semplici »conoscenti«, accettando offerte potenzialmente rischiose?», la riflessione della Cgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cgia di Mestre, «Con le feste aumenta il rischio usura»

Leggi anche questi approfondimenti

L’analisi della Cgia di Mestre rileva una diminuzione delle imprese molisane in sofferenza, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Campobasso mostra una lieve crescita, Isernia registra uno dei cali più marcati a livello provinciale - facebook.com Vai su Facebook

Cgia di Mestre: "Cresce il rischio usura durante le festività natalizie". Le imprese in sofferenza sono aumentate negli ultimi due anni: "Più risorse al Fondo di prevenzione". Vai su X

Cgia di Mestre, «Con le feste aumenta il rischio usura» - Sono 800mila gli italiani che hanno dichiarato di aver utilizzato il credito al consumo per acquistare i reg ... Segnala lanazione.it

Cgia di Mestre: "Cresce il rischio usura durante le festività natalizie" - Pur di non rinunciare ai regali e alle incombenze natalizie, molte famiglie ricorrono al credito al consumo, che aumenta sensibilmente nelle settimane che precedono il 25 di ... Da rainews.it

Natale, l'allarme della Cgia: «Con le feste aumenta il rischio usura» - Le festività natalizie sono collegate a un aumentato rischio di usura, complici le spese legate ai regali e ai parativi per il Natale e Capodanno. Secondo msn.com

Cgia, diminuiscono in Molise le imprese insolventi - In uno scenario nazionale che vede aumentare il numero delle piccole imprese insolventi, in particolare lavoratori autonomi, artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori, il Molise fa reg ... Riporta ansa.it

Cgia Mestre,'meno lavoro con feste e ponti, impatto sul Pil' (2) - Con un deficit infrastrutturale molto diffuso specie nel Mezzogiorno, una ... Riporta ansa.it

Cgia Mestre,'meno lavoro con feste e ponti, impatto sul Pil' - Questo implica, secondo la Cgia su dati Prometeaia e Istat, che produciamo poco più di 6 miliardi di euro di ... Riporta notizie.tiscali.it