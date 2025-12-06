Cesenate detenuto in Venezuela Diplomazia in campo per Spinelli | Ma il governo non ci risponde

La diplomazia italiana si muove e fa passi concreti, per portare aiuto e sostegno oltre i confini nazionali. L’intento è di sensibilizzare (ma soprattutto di smuovere le autorità venezuelane ) sulla difficile situazione del detenuto 59enne Giancarlo Spinelli (cesenate di origine e venezuelano di adozione) in carcere a Caracas. Le sue condizioni di salute sono seriamente compromesse e le cure che riceve in prigione non sono sufficienti. Lo stesso medico ha dichiarato che "le precarie condizioni di salute del detenuto non sono compatibili con il carcere". "Giancarlo Spinelli – informa la Farnesina – è stato arrestato il 21 febbraio 2024 e, secondo quanto riferito dalla moglie, Maria Alejandra Portillo, sarebbe accusato di terrorismo, tradimento della patria, traffico di armi e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesenate detenuto in Venezuela. Diplomazia in campo per Spinelli: "Ma il governo non ci risponde"

