Il calcio è dei tifosi, ma i tifosi di questi tempi più che in curva sembrano all'angolo. Non per colpa loro. O per lo meno, non per la stragrande maggioranza di loro. Il divieto a tutti i sostenitori del Cesena di partecipare alla trasferta di Padova di giovedì è l'ultima goccia che si aggiunge a un vaso già traboccante e che ha generato un'ondata di proteste trasversali a tutto il mondo del tifo organizzato, a partire dagli ultras della Curva Mare e senza escludere il Centro Coordinamento. Che il quadro stesse cambiando era parso evidente già dalla scorsa stagione, quando un uno-due di decisioni quanto meno dubbie aveva scatenato la vibrante reazione del popolo bianconero: si partì col match in programma a Cremona sabato 22 febbraio: il divieto globale a raggiungere la Lombardia venne ufficializzato il giovedì, due giorni prima, con la motivazione di evitare rischi tra tifoserie rivali.

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, quasi due anni di limitazioni. Troppe trasferte rubate ai tifosi