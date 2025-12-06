Cesare Cremonini e il disturbo di cui soffre | da anni prende medicine ecco di cosa si tratta

Cesare Cremonini racconta per la prima volta, e senza filtri, il disturbo che affronta da anni e la cura farmacologica che lo aiuta a mantenere l’equilibrio. Ecco cosa ha rivelato il cantautore bolognese sulla sua condizione e sulla sua vita privata. Leggi anche: L’ex fidanzata di Cesare Cremonini ricoperta d’insulti pesantissimi: ecco cosa è successo Ancora una volta Cesare Cremonini ha deciso di usare la propria voce non solo per la musica, ma anche per portare alla luce un tema delicato: il rapporto con la lieve forma di schizofrenia che gli è stata diagnosticata. In una lunga intervista, il cantautore bolognes e ha parlato apertamente del percorso terapeutico intrapreso e dell’ importanza dell’accettazione personale, un passaggio che considera fondamentale quanto la sua stessa arte. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Cesare Cremonini e il disturbo di cui soffre: da anni prende medicine, ecco di cosa si tratta

