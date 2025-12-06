Cesano Maderno va a casa dell’ex compagna | tiene in ostaggio lei e il figlio Arrestato per sequestro di persona

Cesano Maderno (Monza) – Un 38enne peruviano è stato arrestato per sequestro di persona dopo aver chiuso in una stanza per ore la ex compagna e il figlio piccolo. L’uomo è attualmente sotto processo per maltrattamenti e violenza sessuale. Secondo la ricostruzione, il 38enne che attualmente vive a Corsico, dopo la separazione, aveva trascorso la serata a cena dalla donna, con cui aveva avuto una relazione e con il figlio che ha avuto da lei. Dopo aver mangiato e giocato ai videogiochi, lei gli aveva permesso di restare a dormire, chiedendogli però di usare il divano. A quel punto l’uomo, che soffrirebbe di dipendenza dalla cocaina, ha dato in escandescenze, si è chiuso a chiave nella camera da letto con la donna e il bambino e ha assunto un atteggiamento minaccioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

