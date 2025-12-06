' Cerchi nell’acqua' all’Arci Bolognesi arriva una serata omaggio in ricordo di Paolo Benvegnù
Domenica alle 21 il Circolo Arci Bolognesi ospita 'Cerchi nell’acqua', una serata di musica e memoria per Paolo Benvegnù (nella foto di Claudia Cataldi), a poco meno di un anno dalla scomparsa: un omaggio che intreccia canzoni, racconti e presenze amiche. Sul palco i Benvegnù insieme ai Solisti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
