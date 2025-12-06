C’erano tanti bambini Terrore ai mercatini di Natale auto sulla folla | morti feriti e scene di panico

Una festa di Natale organizzata in strada si è trasformata in un dramma improvviso quando un’auto ha travolto decine di persone riunite con le proprie famiglie. Le prime immagini, girate dai presenti e rapidamente diffuse sui social, mostrano scene scioccanti: corpi a terra, urla, persone che chiedono aiuto mentre i soccorritori cercano di raggiungere i feriti attraverso la folla sconvolta. Il bilancio è ancora incerto, ma si parla di almeno dieci vittime. Nel caos seguito all’impatto, altre riprese amatoriali mostrano il veicolo fermo a pochi metri dal punto in cui si erano radunate diverse famiglie per le celebrazioni natalizie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it