Centro storico Casali FdI appoggia Confcommercio | Serve un confronto serio e concreto in Consiglio

Cesenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ringrazio il presidente Augusto Patrignani per il contributo che Confcommercio sta offrendo al dibattito sul futuro del nostro centro storico. La richiesta di convocare un Consiglio comunale specifico sul tema è seria, fondata e merita di essere accolta con responsabilità”. Così Marco Casali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

