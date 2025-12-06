Centro Direzionale ladro seriale braccato dalle guardie | nella fuga ne investe una

Da diversi giorni, erano in corso rapine di biciclette elettriche ai danni di giovani ragazzi, i quali venivano avvicinati da un individuo che, talvolta brandendo un coltello, minacciava e sottraeva loro il mezzo. Nel mirino anche alcune donne anziane. In risposta a questi eventi, le guardie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

