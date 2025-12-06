Censis | Quasi mezzo Paese ripudia le armi

Secondo l’ultimo rapporto, il 43% degli italiani è contrario a qualunque intervento. Mentre la Cei condanna gli investimenti militari: «No alla forza, sì all’obiezione di coscienza e al servizio civile». Federcontribuenti: «Basta aiuti bellici all’Ucraina». Sarà interessante ascoltare gli autorevoli commentatori che difendono la Costituzione «nata dall’antifascismo», ma hanno una gran voglia di menare le mani per farla pagare a Vladimir Putin e indirettamente a Donald Trump. Solo che gli italiani mandano a memoria l’articolo 11 e si adeguano: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Censis: «Quasi mezzo Paese ripudia le armi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Censis, quasi 1 italiano su 2 sogna ancora un lavoro alla “Quo vado” Vai su X

Quasi 700 miliardi, questo è il fatturato 2024 delle aziende che producono armi. 17 miliardi per quelle italiane. Siamo in economia di guerra grazie alle scelte di questo governo: investiamo centinaia di miliardi in armi e difesa e rimettiamo la leva militare; allo s - facebook.com Vai su Facebook

Un Paese che invecchia, spende meno in cultura, non si fida più della politica e guarda sempre più al cellulare: la fotografia dell’Italia secondo il Censis - In vent’anni si è dimezzato il pubblico che segue dibattiti e partecipazione a comizi e piazze: il 72% degli italiani non crede più ai partiti. Da vanityfair.it

Censis, per il 30% degli italiani le autocrazie più adatte ai tempi - Nell'Italia che diserta le urne e che si mostra insofferente alla politica, sono le autocrazie in mano a chi esercita un potere assoluto, per il 30% dei nostri connazionali, ad incarnare meglio lo ... Lo riporta ansa.it

Venti di guerra: quasi la metà degli italiani contrari a un intervento militare, "anche se un Paese Nato viene attaccato" - Il 66% ritiene che, se per riarmarsi l’Italia fosse obbligata a tagliare la spesa sociale, sarebbe necessario rinunciare a rafforzare la difesa. Da today.it

Rapporto Censis: gli italiani sognano l’uomo forte, ma sotto l’ombrello di Leone XIV si sentono più sicuri - La fotografa di un Paese stanco della politica, spaventato dal declino e aggrappato alla stabilità Lo sapevamo, ma ora è ufficiale: gli italiani hanno smesso di credere nella politica così com’è. Da famigliacristiana.it

Censis: Schlein, 'famiglie e imprese soffrono e il governo pensa a magistratura e premierato' - "Censis e Cnel ci restituiscono una fotografia del Paese inequivocabile: gli italiani stanno peggio e ne siamo profondamente preoccupati. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

"Italia in crisi: uno schiaffo alla democrazia. È un paese stanco secondo il Censis" - Lo pensa ben il 30 per cento degli italiani, che suona come uno schiaffo alla democrazia. Da tg.la7.it