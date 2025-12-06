C’è un grande ostacolo nella corsa del Milan di Allegri verso lo Scudetto | l’analisi
Il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte sono attualmente primi in classifica, in Serie A, con 28 punti dopo 13 partite. Ma per durare fino alla fine, ai rossoneri serve - molto probabilmente - qualcosa in più. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Il giorno più bello di Madre Teresa Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La radice di tutti i mali? L’egoismo. La distrazione migliore? Il lavoro. La sconfitta peggiore? Lo sco - facebook.com Vai su Facebook