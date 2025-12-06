C’è un grande ostacolo nella corsa del Milan di Allegri verso lo Scudetto | l’analisi

Il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte sono attualmente primi in classifica, in Serie A, con 28 punti dopo 13 partite. Ma per durare fino alla fine, ai rossoneri serve - molto probabilmente - qualcosa in più. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

C'è un grande ostacolo nella corsa del Milan di Allegri verso lo Scudetto: l'analisi

