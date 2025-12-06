Cavalieri forti e convinti Ora arriva il test inedito

Un match inedito, a San Benedetto del Tronto, contro una delle novità del campionato di Serie A. E’ quel che attende i Cavalieri Union, pronti domani alle 14:30 a sfidare il San Benedetto nell’incontro valido per la quinta giornata del torneo. Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa sono reduci da tre vittorie consecutive: eccezione fatta per lo stop al debutto contro Civitavecchia, capitan Puglia e compagni hanno sempre vinto e sono riusciti a risalire sino alla terza posizione del girone 4 di Serie A con 17 punti. Ben dieci in più dei rivali marchigiani, che comunque hanno dimostrato di essere una squadra potenzialmente valida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

