Catania Natale 2025 | nuove misure temporanee per sicurezza e viabilità

In occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione comunale ha introdotto provvedimenti temporanei sulla circolazione nel centro storico con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e favorire una fruizione pedonale più ordinata, in particolare lungo l'asse principale di via Etnea nelle ore serali. Chiusure al traffico: date, orari e tratti interessati. Nelle giornate del 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 dicembre, dalle ore 17 alle ore 24, sarà vietato il transito veicolare in via Antonino di Sangiuliano nei seguenti tratti: tra via Alessandro Manzoni e via Etnea.

