Catania le gare dei rossazzurri dalla ventunesima alla ventitreesima giornata
Con il Comunicato Ufficiale 44DIV diffuso oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare dalla ventunesima alla ventitreesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 20252026. Come precisato dalla Lega Pro, date e orari restano suscettibili di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Serie C Sky Wifi 2025/2026 Le gare del Catania dalla ventunesima alla ventitreesima giornata cataniafc.it/blog-detail/po… #CataniaFC Vai su X
? Serie C Sky Wifi 2025/2026 Le gare del Catania dalla ventunesima alla ventitreesima giornata https://www.cataniafc.it/blog-detail/post/585063/serie-c-sky-wifi-20252026---le-gare-del-catania-dalla-ventunesima-alla-ventitreesima-giornata #CataniaF - facebook.com Vai su Facebook
Catania, vittoria a Picerno: Forte lancia i rossazzurri - Ai rossazzurri bastano appena due minuti per trovare la rete che decide la partita, un lampo che indirizza il match e permette alla squadra di Toscano di lanciare un messaggio forte alle concorrenti ... cataniatoday.it scrive
Questo Catania è davvero Forte: i rossazzurri corsari col Picerno volano in testa alla classifica - In apertura segna lo Squalo il gol che vale tre punti preziosi: l'unico rammarico è non avere chiuso il match nonostante le tante occasioni ... Da lasicilia.it
Serie C, Catania - Latina: vittoria dei rossazzurri al Massimino - 1-0 (Forte al 9' p.t.) - 1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta (dal 21' s. Da lasicilia.it
Pippo Baudo, Catania con il lutto al braccio contro il Crotone - In occasione della gara di questa sera tra Crotone e Catania, per la coppa Italia di serie C, i rossazzurri siciliani scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Pippo Baudo. Da ansa.it
Catania-Crotone 0-0, rossazzurri settimi a quota 44 - Finisce con un pareggio l'anticipo delle 12:30 al Massimino di Catania. Secondo rainews.it