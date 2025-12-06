Catania evasione e furto | arrestata una donna pluripregiudicata schiava della droga

La fuga dalla comunità. La Polizia di Stato ha arrestato a Catania una donna di 46 anni, originaria della città, già sottoposta agli arresti domiciliari presso una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. La donna è accusata di furto e di evasione dai domiciliari. La 46enne ha violato le prescrizioni del provvedimento giudiziario lasciando la comunità situata a Biancavilla per tornare a Catania, mettendosi così fuori controllo. L'intervento della Polizia e dell'Esercito. Gli agenti della squadra volante della Questura, coadiuvati da una pattuglia dell'Esercito Italiano, l'hanno sorpresa in piazza Borsellino mentre tentava di forzare un'auto lasciata aperta per distrazione del proprietario.

