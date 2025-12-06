Castello Utveggio raddoppiano i giorni per le visite | porte aperte anche giovedì e venerdì
Raddoppiano i giorni per le visite individuali gratuite al Castello Utveggio: le porte dello storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla Presidenza della Regione dopo dieci anni di abbandono, oltre al week end, dall'11 dicembre si apriranno per i visitatori anche il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
