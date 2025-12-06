Castel Volturno | minorenne picchiato dal branco per una catenina d’argento 5 misure

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un minorenne di origine egiziana è stato aggredito in branco da cinque giovani, due maggiorenni e tre minorenni italiani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ragazzi lo hanno picchiato e minacciato con una pistola per sottrargli una catenina in argento. Provvedimenti cautelari Per i due maggiorenni è stata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno: minorenne picchiato dal branco per una catenina d’argento, 5 misure

