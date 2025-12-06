Caso Mps-Mediobanca per la Consob non sussiste il patto occulto

Lettera43.it | 6 dic 2025

« Non sussiste il patto occulto » tra i soci Delfin e Caltagirone e nemmeno «il concerto» con Monte dei Paschi di Siena. È quanto si legge in un documento della divisione vigilanza emittenti della Consob, risalente al 15 settembre e riportato da Il Sole 24 Ore, che fa riferimento al presunto concerto tra Francesco Milleri, presidente di Delfin, Francesco Gaetano Caltagirone, fondatore dell’omonimo gruppo, e Luigi Lovaglio, ceo di Mps per prendere il controllo di Mediobanca e Generali aggirando l’obbligo di offerta pubblica di scambio sull’istituto di Piazzetta Cuccia. LEGGI ANCHE: Perché l’inchiesta su Mps-Mediobanca rende la via per Generali più impervia Una filiale del Monte dei Paschi di Siena (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

