Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio è tornato al centro del caso grazie a una serie di nuovi accertamenti tecnici e documenti riemersi. La prima svolta è arrivata con una perizia genetica che ha definito “altamente compatibile” con la linea paterna di Sempio una traccia trovata sotto un’unghia della vittima, come ricostruito nell’approfondimento di Panorama dedicato alla “bomba” genetica sul caso Sempio. A questo si sono aggiunte fotografie scattate il giorno del delitto e mai analizzate nel 2007, che mostrano Sempio davanti alla villetta di via Pascoli nelle ore successive all’omicidio, un elemento approfondito nel servizio sulle foto di Sempio e delle sorelle Cappa sulla scena del delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Garlasco, chi è Andrea Sempio: il nome che riapre il delitto Poggi e divide gli inquirenti dopo 18 anni