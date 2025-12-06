Caso Garlasco chi è Andrea Sempio | il nome che riapre il delitto Poggi e divide gli inquirenti dopo 18 anni
Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio è tornato al centro del caso grazie a una serie di nuovi accertamenti tecnici e documenti riemersi. La prima svolta è arrivata con una perizia genetica che ha definito “altamente compatibile” con la linea paterna di Sempio una traccia trovata sotto un’unghia della vittima, come ricostruito nell’approfondimento di Panorama dedicato alla “bomba” genetica sul caso Sempio. A questo si sono aggiunte fotografie scattate il giorno del delitto e mai analizzate nel 2007, che mostrano Sempio davanti alla villetta di via Pascoli nelle ore successive all’omicidio, un elemento approfondito nel servizio sulle foto di Sempio e delle sorelle Cappa sulla scena del delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caso Garlasco, il genetista dei Poggi: "Il dna di Sempio? Parliamo del nulla, potrebbe essere di chiunque" Vai su X
Mattino 5. . Pronti ad aggiornarvi su tutte le novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco sospeso tra (clamorose) verità e incertezze: le incognite della perizia Albani - La perizia sul caso Garlasco porta nuovi dubbi: DNA solo compatibile, errori iniziali e profili sconosciuti. Da panorama.it
Caso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - Dopo la nuova perizia secondo la quale sotto le unghie di Chiara Poggi c'era un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio, i pm parlano di un movente. msn.com scrive
Caso Garlasco, i presunti «indizi plurimi» che rimettono al centro il nome di Andrea Sempio - Gli ultimi esami sul Dna avrebbero confermato la presenza di un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Scrive vanityfair.it
Garlasco, perché la difesa di Andrea Sempio può chiedere l'estensione della perizia sull'impronta 33 - Svolta nel delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio potrebbe prolungare l'incidente probatorio chiedendo di integrare anche l'impronta 33 ... Segnala virgilio.it
Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Riporta vanityfair.it
Caso Garlasco, probabile richiesta di analisi sull'impronta 33. La mossa della difesa di Sempio - L'inchiesta accelera: è conto alla rovescia per il 18 dicembre, quando è atteso uno scontro in aula tra periti e legali. Secondo msn.com