Caso cassiera sospesa | Più diritti ai lavoratori

Anche Avs alza la voce sulla vicenda della lavoratrice della Pam di Fornacette, sanzionata per non aver superato il test del carrello. Una cassiera che con 36 anni di anzianità che è stata sospesa per 10 giorni. "Ancora il test del carrello per sospendere una dipendente con 36 anni di anzianità che non ha individuato un mascara dentro una busta di castagne. Ma stiamo scherzando? – attacca l’onorevole Marco Grimaldi –. I commessi non sono vigilantes e proviamo a immaginare il tempo che dovrebbero dedicare per questa assurda caccia al tesoro e l’attesa che per i clienti si moltiplicherebbe alle casse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso cassiera sospesa: "Più diritti ai lavoratori"

