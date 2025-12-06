Casco lanciato nello spogliatoio e studente quasi maggiorenne si rompe due denti | per la Cassazione la scuola non risponde dei danni

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27923 del 20 ottobre scorso riguarda un incidente avvenuto presso un istituto scolastico di Taranto, all’uscita dall’ora di educazione fisica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Casco Lanciato Spogliatoio Studente