Casa calda usando una pianta? La missione è possibile e ti spieghiamo come

In un periodo in cui le bollette di luce e gas sono sempre più alte, c’è chi ha trovato una soluzione geniale e completamente naturale per tenere calda la propria casa d’inverno: le piante. Premessa importante, nel caso specifico si sta parlando di una casa vera e propria e non di un appartamento, ma è ugualmente geniale come prospettiva. La storia arriva da Londra, dove due pensionati, Michael e Teresa Lye, hanno trasformato la loro casa in un esempio di risparmio energetico grazie a una semplice intuizione. Il loro segreto è una pianta rampicante molto comune, chiamata Parthenocissus (o rampicante della Virginia), che ha ricoperto completamente la facciata esterna della loro abitazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Casa calda usando una pianta? La missione è possibile (e ti spieghiamo come)

