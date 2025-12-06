Casa Bianca | In Europa c' è il rischio di cancellazione della civiltà

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diffuso il documento sulla sicurezza nazionale che continua la modifica di Trump alla dottrina Monroe: "Arruolare ed espandere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

casa bianca in europa c 232 il rischio di cancellazione della civilt224

© Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca: "In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà"

News recenti che potrebbero piacerti

casa bianca europa cIl documento della Casa Bianca: “In Europa c’è rischio cancellazione civiltà. Se continuerà così il vecchio continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno” - Nel nuovo documento sulla strategia di sicurezza nazionale, la Casa Bianca lancia un allarme sul futuro dell’Europa, parlando ... Lo riporta blitzquotidiano.it

casa bianca europa cCasa Bianca: «In Europa rischio cancellazione civiltà». Francia, fuoco contro cinque droni su base nucleare - La pubblicazione del nuovo rapporto di sicurezza della Casa Bianca critica duramente le possibilità di espansione della Nato. Come scrive editorialedomani.it

casa bianca europa cCasa Bianca, 'in Europa c'è rischio cancellazione civiltà' - In Europa c'è il rischio di "cancellazione della civiltà" e, "se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno". Come scrive ansa.it

casa bianca europa cCasa Bianca: "In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà" - In Europa c'è il rischio di "cancellazione della civiltà" e, "se le tendenze attuali continueranno", il Vecchio Continente "sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno". msn.com scrive

casa bianca europa cTrump scarica l'Europa: «Rischia la cancellazione». Usa più lontani dalla Nato - da New York Quando nella notte di giovedì la Casa Bianca ha pubblicato la nuova National Security Strategy, il documento che ogni presidente rilascia periodicamente per definire le ... ilgazzettino.it scrive

casa bianca europa cLa valutazione della Casa Bianca: 'In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà' - Documento pubblicato oggi che delinea la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti: 'Con le tendenze attuali il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni' (ANSA) ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Europa C