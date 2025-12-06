Casa Bianca | In Europa c' è il rischio di cancellazione della civiltà
Diffuso il documento sulla sicurezza nazionale che continua la modifica di Trump alla dottrina Monroe: "Arruolare ed espandere".
La strategia della Casa Bianca per i prossimi anni: nessuna critica a Mosca, priorità all'America latina, vecchio continente accusato di censura. E invitato a farsi carico dell'Alleanza entro il 2027
Vance spiazza Ue e Nato: le ripercussioni del nuovo documento della Casa Bianca
