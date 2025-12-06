Carrara i 3 esposti del conte Piccinelli | Alla città raccontano un museo diverso dalla realtà Gandi | La sua battaglia privata

Acceso botta e risposta tra il conte Piero Piccinelli e l’amministrazione comunale di Bergamo dopo il comunicato stampa della famiglia, “vicina di casa” dell’ Accademia Carrara, che annuncia la citazione a giudizio dell’architetto Antonio Ravalli per reati edilizi e paesaggistici. Il professionista ferrarese, premiato per l’ampliamento del museo, è accusato anche di falso ideologico per il caso dei rendering “farlocchi”, segnalato ancora una volta da Piccinelli. In Procura sono stati depositati tre esposti. L’ultimo, ancora al vaglio dei pubblici ministeri, “presenta elementi tecnici approfonditi che confermano e aggravano quanto già segnalato sulle opere realizzate nel giardino dell’Accademia Carrara”, sostiene il legale che assiste la famiglia, Rocco Gargano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it