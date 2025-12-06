Carne scaduta e rimessa in commercio | scatta l’allerta alimentare dopo l’inchiesta di Report L’anticipazione della nuova puntata
Dopo che Report ha consegnato all’Ats Valpadana le etichette e le informazioni raccolte sulla carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini, è scattata l’allerta alimentare. E cioè si procede al ritiro della carne potenzialmente pericolosa finita in bar, ristoranti e mense. Inoltre, l’Autorità sanitaria ha inoltrato il fascicolo alla procura di Mantova per i reati di frode nell’esercizio in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Ma dov’è finita davvero la carne scaduta? E perché ci è voluto tanto per intervenire? L’anticipazione dell’inchiesta di Giulia Innocenzi in onda domenica 7 dicembre alle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Report in replica oggi omeriggio su #rai3 Dopo l'anticipazione di Report sulla carne congelata scaduta rimessa in commercio si è scatenato un putiferio. Ma abbiamo raccolto ulteriori immagini, che confermerebbero la prassi del macello Bervini di rimettere i - facebook.com Vai su Facebook
Report in replica oggi pomeriggio su #rai3 Report ha raccolto ulteriori immagini, che confermerebbero la prassi del macello Bervini di rimettere in commercio carne scaduta Mancano pochi mesi alla scadenza dei progetti del PNRR per la salute del territori Vai su X
Carne scaduta rimessa in commercio, Di Marco (M5s):Regione Lombardia in ritardo - Ci saremmo aspettati l’annuncio di nuovi controlli a tappeto, investimenti e chiarimenti in merito alle accuse ... Come scrive welfarenetwork.it
Scandalo della carne scaduta venduta come fresca: Report svela dove finiva - Report ha rivelato dove finiva la carne scaduta e “ripulita” dallo stabilimento Bervini: nei ristoranti di Milano ma anche nella GDO ... Si legge su greenme.it
Carne scaduta rimessa sul mercato: maxi-sequestro da 180 tonnellate - L'Ats Val Padana ha sequestrato 180 tonnellate di carne dal macello Bervini di Pietole a Borgo Virgilio, nel Mantovano, finito sotto i riflettori a seguito dell'inchiesta di Report, trasmessa in due p ... Da bresciatoday.it
Destrutturazione del corpo animale: ridotto a “pezzi” per mascherare la crudeltà - Il servizio di Giulia Innocenzi “Il lotto magico”, trasmesso da Report il 30 novembre scorso [dal min. Segnala lav.it
Carne scaduta da anni “ripulita” e rimessa in commercio: l’inchiesta shock di Report su un macello del mantovano - Report svela il riciclaggio di carne scaduta ripulita e rimessa in commercio nel macello Bervini di Pietole, in provincia di Mantova ... Riporta greenme.it