Carne scaduta e rimessa in commercio | scatta l’allerta alimentare dopo l’inchiesta di Report L’anticipazione della nuova puntata

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo che Report ha consegnato all’Ats Valpadana le etichette e le informazioni raccolte sulla carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini, è scattata l’allerta alimentare. E cioè si procede al ritiro della carne potenzialmente pericolosa finita in bar, ristoranti e mense. Inoltre, l’Autorità sanitaria ha inoltrato il fascicolo alla procura di Mantova per i reati di frode nell’esercizio in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Ma dov’è finita davvero la carne scaduta? E perché ci è voluto tanto per intervenire? L’anticipazione dell’inchiesta di Giulia Innocenzi in onda domenica 7 dicembre alle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

