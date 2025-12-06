Carlos Augusto soddisfatto per il primo gol in Serie A! Le parole dell’ex laterale del Monza a seguito di Inter Como 4-0

Inter News 24 Carlos Augusto manifesta tutto il proprio entusiasmo per aver segnato il suo primo gol in Serie A: « Il gol è bello, ma la vittoria è più importante ». Al termine di Inter-Como 4-0, Carlos Augusto ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ma anche per il suo primo gol in Serie A. «Primo gol in Serie A? Sono felice per il gol, è più importante la vittoria» – ha dichiarato Carlos Augusto. «Mi trovo bene, cerco di aiutare la squadra. Lavoro per la squadra, dove c’è bisogno gioco, provo a fare il meglio. La cosa più importante è la squadra» – ha aggiunto, ribadendo l’importanza del collettivo e della performance complessiva della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto soddisfatto per il primo gol in Serie A! Le parole dell’ex laterale del Monza a seguito di Inter Como 4-0

