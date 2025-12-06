Carlo Vanzini | Lotto contro un tumore ma sono ottimista Mia sorella è morta per la stessa malattia

Il giornalista di Sky, voce della F1, ha scoperto la lesione al pancreas a giugno: "Pensavo di saltare il check up quest'anno, sono un malato fortunato. I miei figli mi hanno chiesto di parlarne". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carlo Vanzini: "Lotto contro un tumore, ma sono ottimista. Mia sorella è morta per la stessa malattia"

