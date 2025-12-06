Carlo Vanzini la confessione | Ho un tumore al pancreas

Carlo Vanzini, 54 anni, noto telecronista Sky di Formula 1, ha scoperto per caso un tumore al pancreas durante un check-up casuale organizzato con il collega Davide Camicioli al centro Formula Medicine di Viareggio. Un’ecografia ha subito rivelato una lesione operabile, ma solo dopo cicli di chemioterapia preliminare. A differenza della sorella Claudia, morta anni fa per la stessa malattia, Vanzini si definisce "un malato fortunato": la diagnosi è arrivata in tempo. Ha già completato dieci delle undici sedute di chemioterapia al San Raffaele di Milano (a due minuti da casa), è gonfio per il cortisone, ha perso capelli e barba, ma a fine gennaio 2026 potrà sottoporsi all’intervento chirurgico che offre buone possibilità di guarigione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo Vanzini, la confessione: "Ho un tumore al pancreas"

Altri contenuti sullo stesso argomento

La terra gli ha tremato sotto i piedi il 18 giugno. Era un mercoledì. Mentre veniva giù tutto, una sola domanda lo preoccupava davvero: vedrò crescere i miei figli? Quel giorno Carlo Vanzini, 54 anni, il Caressa della Formula 1, telecronista e responsabile del te - facebook.com Vai su Facebook

Carlo #Vanzini, noto giornalista di Sky e del motorsport, si apre in una lunga intervista al @Corriere. La voce italiana della Formula 1 si racconta: “I miei figli hanno voluto lo dicessi, ho un tumore e mi opererò a gennaio. Ce la metto tutta”. Vai su X

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio ... Segnala fanpage.it

“Ho un tumore al pancreas”: la drammatica rivelazione di Carlo Vanzini, voce della F1 su Sky - Carlo Vanzini, storica voce della Formula 1, racconta la sua battaglia contro il tumore al pancreas: diagnosi, chemioterapia e l'intervento. Secondo donnaglamour.it

Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero” - Il telecronista di Sky Sport racconta per la prima volta le sue condizioni: “I miei figli mi hanno chiesto di parlarne” ... Lo riporta corrieredellosport.it

Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1: «Ho un tumore, a gennaio mi opero. Quest'anno ho voluto un albero di Natale bianco» - Il giornalista di Sky ha tre figli: «Sono loro che mi hanno chiesto di parlarne. Lo riporta msn.com

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio l’operazione” - Carlo Vanzini, 54 anni, il telecronista e responsabile del team di Sky Sport per i Grandi Premi, ha un tumore al pancreas e il mese prossimo si sottoporrà a un intervento. Secondo msn.com

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: "Sono un malato fortunato. Ho fatto dieci chemio, poi l'operazione" - "Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po' di luce. Da today.it