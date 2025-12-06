Carlo Vanzini il telecronista Sky | Ho un tumore al pancreas mia sorella morì dello stesso male Sono gonfio e pelato sui social pensavano a un cambio look

Della stessa malattia, tumore al pancreas, è morta sua sorella Claudia. E oggi Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, si ritiene «un malato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì dello stesso male. Sono gonfio e pelato, sui social pensavano a un cambio look»

