Carlo Vanzini | Ho un tumore mia sorella morta per la stessa malattia Le parole del telecronista

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas. Il telecronista, voce celebre della Formula 1, ha parlato della sua malattia e della forza che la sua famiglia gli sta trasmettendo in un momento difficile. “Giorni fa sono entrato in tendenza su X per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba. Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. Altri hanno scritto sui social ai miei figli “, ed è stato proprio il figlio Luca a convincerlo a parlarne pubblicamente. Lo ha fatto con sofferenza e quasi “costretto” dalle pressioni esterne. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Vanzini: “Ho un tumore, mia sorella morta per la stessa malattia”. Le parole del telecronista

