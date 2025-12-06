Carlo Vanzini ha un tumore | Mia sorella è morta per la stessa malattia Ho imparato ad ascoltarmi A gennaio l’operazione

In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere, il telecronista di Formula 1 per Sky Carlo Vanzini, 54 anni, ha rivelato che lo scorso 18 giugno ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Da allora, il commentatore sportivo ha fatto dieci sedute di chemioterapia e a gennaio dovrà operarsi. La scoperta è avvenuta grazie al collega Davide Camicioli, che aveva pubblicato un post insieme al dottor Riccardo Ceccarelli al centro medico Formula Medicine di Viareggio: il medico ha invitato Vanzini a recarsi lì per un controllo. Dopo l’ecografia addominale, viene trovata una lesione e la moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, prenota una tac e una visita chirurgica a Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carlo Vanzini ha un tumore: “Mia sorella è morta per la stessa malattia. Ho imparato ad ascoltarmi”. A gennaio l’operazione

