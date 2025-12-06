Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas non aveva nessun sintomo | Ho perso mia sorella così

Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo #Vanzini, noto giornalista di Sky e del motorsport, si apre in una lunga intervista al @Corriere. La voce italiana della Formula 1 si racconta: “I miei figli hanno voluto lo dicessi, ho un tumore e mi opererò a gennaio. Ce la metto tutta”. Vai su X

Gli unici tre piloti ad esser diventati campioni del mondo senza mai essere stati leader del campionato per tutta la stagione: John Surtees nel 1964 James Hunt nel 1976 Sebastian Vettel nel 2010 Statistica raccolta da Yuri Scali, su assist di Carlo Vanzini, che - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì dello stesso male. Sono gonfio e pelato, sui social pensavano a un cambio look» - E oggi Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, si ritiene «un ... Lo riporta msn.com

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - È lo stesso 54enne giornalista milanese ad annunciarlo, "perché qualcuno comincia a fare domande, ... Lo riporta fanpage.it

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: "Sono un malato fortunato. Ho fatto dieci chemio, poi l'operazione" - "Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po' di luce. Da today.it

Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero” - Il telecronista di Sky Sport racconta per la prima volta le sue condizioni: “I miei figli mi hanno chiesto di parlarne” ... corrieredellosport.it scrive

Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1: «Ho un tumore, a gennaio mi opero. Quest'anno ho voluto un albero di Natale bianco» - Il giornalista di Sky ha tre figli: «Sono loro che mi hanno chiesto di parlarne. Riporta msn.com