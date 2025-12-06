Carlo Vanzini e il tumore al pancreas | Sono un malato fortunato l’ho scoperto presto

Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, ha scoperto di avere un tumore al pancreas il 18 giugno scorso. Per la stessa malattia è morta la sorella Claudia 5 anni prima. Vanzini se ne è accorto presto, a differenza della sorella. E oggi al Corriere della Sera dice che è un «malato fortunato». Ha già fatto dieci sedute di chemioterapia, ne manca una e a fine gennaio potrà operarsi. La moglie Cristina Fantoni (collega di La7) e i figli Luca (22 anni), Giacomo (17) e Anita (11) gli sono vicini. Il tumore al pancreas. Della malattia «in realtà non me ne sono accorto. Il mio collega di Sky Davide Camicioli aveva pubblicato un post dal centro Formula Medicine di Viareggio, con il dottor Riccardo Ceccarelli. 🔗 Leggi su Open.online

