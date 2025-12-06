Carlo Felice | nuovo sciopero nel giorno dello spettacolo di Roberto Bolle
Per domenica 7 dicembre, Slc Cgil ha organizzato lo sciopero del personale contro il perdurare delle ragioni alla base dello stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi. Tra le principali questioni irrisolte - comunica la Cgil - ci sono quelle legate agli organici con particolare riferimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
