Caressa e Zazzaroni pronosticano il risultato di Inter Como Pareri contrastanti sulla possibile vincente dell’incontro

Inter News 24 Caressa e Zazzaroni provano ad indovinare quanto finirà la sfida in programma questa sera tra Inter e Como. I due giornalisti non si trovano in accordo. Durante una puntata di Radio Dee Jay, i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno discusso dei risultati delle principali partite della Serie A in programma questo fine settimana. Tra le gare più attese, Inter-Como è stata al centro del dibattito, con entrambi i commentatori che si sono espressi sulle probabilità di vittoria delle due squadre. Caressa ha espresso una previsione sorprendente, dando per favorita la squadra ospite, con un pronostico di 1-2 a favore del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa e Zazzaroni pronosticano il risultato di Inter Como. Pareri contrastanti sulla possibile vincente dell’incontro

