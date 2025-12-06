Carboni giunge alla svolta? Romano svela | Attenzione al futuro perché l’Inter ha cominciato a…
Inter News 24 Carboni, giovane attaccante dell’Inter in prestito al Genoa, è al centro delle valutazioni del Club per il futuro: cosa trapela da Appiano Gentile. Il futuro di Valentin Carboni, giovane classe 2005 di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Genoa, è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube, il club nerazzurro e il Genoa stanno iniziando a valutare cosa fare a gennaio riguardo al destino del giovane attaccante. «Iniziano ad esserci delle valutazioni da parte dell’Inter e del Genoa su cosa fare a gennaio» – ha dichiarato Romano, indicando che sono in corso discussioni su come procedere con il futuro di Carboni. 🔗 Leggi su Internews24.com
