Caracciolo a La7 | Per Trump la Nato non deve espandersi e l’Europa non esiste Quindi sono cavoli nostri

Nel nuovo National Security Strategy (NSS) pubblicato dalla Casa Bianca il 4-5 dicembre 2025, gli Stati Uniti ridefiniscono le priorità globali dell’era Trump. È un documento breve di 33 pagine ma dirompente: segna una rottura con l’impostazione delle precedenti amministrazioni, riduce l’impegno in Medio Oriente e in Africa, rilegge l’ordine mondiale attraverso il prisma del motto “America First” e introduce un approccio che la Casa Bianca chiama “realismo flessibile”. A Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes Lucio Caracciolo interpreta il documento come un messaggio inequivocabile agli europei: non siete più una priorità strategica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Per Trump la Nato non deve espandersi e l’Europa non esiste. Quindi, sono cavoli nostri”

