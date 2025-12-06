Caprile Juventus | qual è l’ostacolo principale nel caso in cui i bianconeri dovessero tornare alla carica per il portiere…L’ultimissima rivelazione
Caprile Juventus: svelato l’ostacolo principale nella corsa al portiere del Cagliari.L’ultimissima rivelazione sul suo futuro. L’Inter non guarda solo al presente, ma progetta il futuro per mantenere il dominio in Italia e in Europa. Mentre la squadra lotta per i vertici della classifica, la dirigenza di Viale della Liberazione è già al lavoro per risolvere uno dei nodi cruciali della prossima stagione: la successione tra i pali. Con Yann Sommer che si avvia verso la fase conclusiva della carriera, il club nerazzurro è alla ricerca di un profilo giovane ma affidabile per blindare la porta per il prossimo decennio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Annuncio di #Angelozzi su #Caprile Indizio sull’obiettivo della #Juventus Vai su X
Annuncio di Angelozzi su Caprile Indizio sull’obiettivo della Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, si cerca un vice Di Gregorio: Caprile in pole, attenzione a Donnarumma - L’addio di Mattia Perin sembra ormai scritto: il portiere, che negli ultimi anni ha rappresentato una garanzia di affidabilità e ... Segnala it.blastingnews.com
Juventus, Perin ha offerte e potrebbe chiedere la cessione: in caso di addio occhio a Caprile - Fra i tanti cambiamenti attesi nella rosa della Juventus in vista della prossima stagione ce n'è anche uno che potrebbe riguardare la porta. Secondo tuttomercatoweb.com