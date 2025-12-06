Inter News 24 L’obiettivo per il post- Sommer. Nel corso del suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Niccolò Ceccarini ha acceso i riflettori sulle strategie future dell’Inter per la difesa della porta. In vista della prossima stagione, la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando diversi profili per il dopo-Sommer. Secondo l’analisi dell’esperto, l’ipotesi attualmente più calda resta quella che porta a Elia Caprile: il promettente estremo difensore del Cagliari piace molto ai nerazzurri, anche se le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione di diversi club della Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caprile Inter, lui il preferito per la porta? Occhio all’alternativa che piace da anni ad Ausilio!