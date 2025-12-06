Cappellani militari per la Cei il ruolo va rivisto | Meno legati all’esercito per parlare più di pace Gradi e stipendi | chi è oggi il sacerdote in divisa

Da anni svolgono il servizio spirituale per il personale militare, sono essi stessi arruolati nelle forze armate e prendono parte alle missioni, umanitarie o in campo di guerra. I cappellani militari, i sacerdoti “in divisa”, hanno anche i gradi e sono equiparati agli ufficiali. Ma il loro ruolo nel prossimo futuro potrebbe cambiare o essere affiancato da altre figure. L’argomento è stato, infatti, affrontato dalla Conferenza episcopale italiana nella nota pastorale “ Educare alla pace disarmata e disarmante “, approvata dall’assemblea generale che si è svolta ad Assisi. “Servono forme meno legate alle forze armate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

