capodanno la pista revival festa con i dj del passato

Sarà un grande spettacolo rivolto a persone di tutte le età, a chi ha vissuto le atmosfere irripetibili di Marabù e Picchio Rosso e a coloro che ne hanno sentito parlare. Una festa tutta da ballare organizzata dall’Amministrazione per il Capodanno 2025-2026 in città, presentata da Laura Padovani, de La strana coppia di Radio Bruno, dal titolo ‘History of dance’, viaggio attraverso la storia della musica internazionale, per tutte le generazioni. Due nomi storici delle notti italiane – Marabù e il Picchio Rosso di Modena – rivivranno attraverso le sonorità di decenni indimenticabili, dai Settanta ai vibranti anni Duemila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

