Capitale Volontariato 2025 applausi per Mattarella al Teatro Massimo di Palermo | I volontari sono un patrimonio impressionante

Al Teatro Massimo di Palermo la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. L’iniziativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di rappresentanti delle istituzioni, civili e religiose, e del Terzo settore. Nel corso della cerimonia le testimonianze di Chiara Runfolo, alfiere della Repubblica, e di Matilda Guagliardito, giovani protagoniste. 🔗 Leggi su Feedpress.me

