Caparezza torna in radio con il singolo Pathosfera

Caparezza torna in radio con Pathosfera, ad oggi una delle tracce-manifesto del nuovo disco-fumetto Orbit Orbit. La densità narrativa e l'intensità emotiva di questo brano hanno incantato i fan di Caparezza sin dal primo ascolto: Pathosfera, ad oggi una delle tracce-manifesto del nuovo disco-fumetto Orbit Orbit, è ufficialmente in rotazione radiofonica. Nel viaggio di Caparezza, Pathosfera incarna il capitolo più intimo e introspettivo di tutto il progetto: una canzone-riflessione nata dall'urgenza di ritrovare la capacità di affrontare un mondo che sembra aver perso sensibilità. Fuori dalla Pathosfera, in assenza di empatia, ci si abitua a tutto, anche all'orrore, e questa assuefazione è il vero pericolo: l'anestesia emotiva che ci rende impermeabili, protetti dal sentire il male ma incapaci di sentire il bene.

